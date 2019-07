Autonomia, salta l'assunzione dei docenti su base regionale

Nel corso della riunione di oggi in Consiglio dei ministri sulla Autonomia è stato soppresso l'articolo 12 del "testo Stefani" che prevedeva l'assunzione diretta dei docenti su base regionale, come chiedeva la Lega. Era uno dei nodi sul tavolo che aveva visto la contrarietà del M5S. Era stato rilevato anche un profilo di incostituzionalità all'ultimo vertice evidenziando una Sentenza della Corte Costituzionale 76/2013.



Il personale della scuola «è escluso dalla regionalizzazione; il sistema di istruzione rimane unitario e nessun trasferimento di risorse dallo stato alle regioni con riferimento all'istruzione». Sono gli altri punti su cui si sarebbe raggiunta un'intesa nel corso del vertice sull'Autonomia.



Le Regioni potranno aumentare il periodo minimo di permanenza degli insegnanti nella prima sede di servizio, anche in deroga alla norma nazionale. La norma, che secondo fonti leghiste avrebbe ricevuto il via libera, dispone: «Il ministero dell'Istruzione, d'intesa con la Regione», individua «il periodo minimo di permanenza nella prima sede di servizio da prevedere nei bandi di concorso».

- Restano ancora aperti i punti delle risorse finanziarie e delle Soprintendenze ma, si apprend, i due temi potrebbero essere oggetto di una nuova riunione la prossima settimana.



I PRESENTI - Al Consiglio dei ministri presieduto dal capo del Governo, Giuseppe Conte, erano presenti il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, e i ministri degli Affari regionali, Erika Stefani, dell'Istruzione, Marco Bussetti, dei Rapporti con il Parlamento, Riccardo Fraccaro, dell'Ambiente, Sergio Costa, della Famiglia, Alessandra Locatelli. Al tavolo anche il viceministro dell'Economia, Laura Castelli, il sottosegretario agli Affari regionali, Stefano Buffagni, e il sottosegretario all'Istruzione, Salvatore Giuliano con i tecnici del ministero dell'Economia e delle Finanze.

© RIPRODUZIONE RISERVATA