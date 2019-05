Autonomia, stop Di Maio. Zaia: «Venga in Veneto e ce lo dica in faccia»

VENEZIA - Autonomia del Veneto, Luca Zaia a muso duro contro Di Maio, il vicepremier 5stelle che parlando con i giornalisti a Gambellara, in provincia di Vicenza, a chi gli chiedeva se fosse d'accordo con la bozza di accordo sull'autonomia del Veneto e di altre Regioni che l'hanno chiesta, aveva invitato a

«Di Maio se avesse il coraggio verrebbe in Veneto e riunirebbe tutti i veneti in una piazza, sono 2 milioni 328 mila quelli che hanno votato per l' autonomia e glielo dice in faccia» è stata la secca replica del governatore del Veneto.

«prendersi qualche altro giorno per scriverla meglio perché il testo è scritto male e la Lega ha fretta di approvarlo per coprire altri scandali».