Il Comitato degli esperti, ben 62 componenti arrivati da tutta Italia che dovrà determinare i Lep e cioè quei Livelli essenziali delle prestazioni necessari per l’attuazione dell’autonomia differenziata.

1. Giuliano Amato, presidente emerito Corte costituzionale

2. Franco Gallo, presidente emerito Corte costituzionale

3. Annibale Marini, presidente emerito Corte costituzionale

4. Pietro Curzio, presidente emerito Cassazione

5. Alessandro Pajno, presidente emerito Consiglio di Stato

6. Luigi Carbone, presidente di Sezione Consiglio di Stato

7. Carlo Chiappinelli, presidente di Sezione Corte dei conti

8. Giovanni Grasso, consigliere di Stato

9. Ignazio Visco, governatore Banca d’Italia

10. Gian Carlo Blangiardo, professore emerito di demografia

11. Biagio Mazzotta, ragioniere generale dello Stato

12. Luciano Violante, ex presidente Camera dei deputati

13. Franco Bassanini, presidente Fondazione Astrid

14. Anna Finocchiaro, presidente Italiadecide

15. Enrico La Loggia, costituzionalista

16. Paola Severino, presidente Scuola nazionale dell’amministrazione

17. Elena D’Orlando, presidente Commissione fabbisogni standard (CTFS)

18. Marco Stradiotto, Sose spa

19. Giuseppe de Vergottini, costituzionalista

20. Giuseppe Franco Ferrari, costituzionalista

21. Carlo Emanuele Gallo, ex docente di diritto amministrativo

22. Massimo Luciani, costituzionalista

23. Franco Gaetano Scoca, ex docente di diritto amministrativo

24. Guido Trombetti, ex professore di analisi matematica

25. Felice Ancora, ordinario di diritto amministrativo

26. Roberto Baratta, ordinario di diritto Ue

27. Michele Belletti, ordinario di istituzioni di diritto pubblico

28. Francesco Saverio Bertolini, costituzionalista

29. Mario Bertolissi, costituzionalista

30. Enzo Cannizzaro, ordinario di diritto internazionale

31. Fabio Cintioli, ordinario di diritto amministrativo

32. Francesco De Leonardis, ordinario di diritto amministrativo

33. Fabio Elefante, ordinario ist. diritto pubblico

34. Mario Esposito, ordinario di diritto costituzionale

35. Giovanni Ferri, ordinario di economia politica

36. Emiliano Frediani, prof. di diritto amministrativo

37. Andrea Giovanardi, ordinario di diritto tributario

38. Giovanni Guzzetta, ordinario ist. di diritto pubblico

39 Stelio Mangiameli, ordinario diritto costituzionale

40. Francesco Saverio Marini, ordinario diritto pubblico

41. Ludovico Mazzarolli, ordinario diritto costituzionale

42. Luca Mezzetti, ordinario diritto costituzionale

43. Ida Angela Nicotra, ordinaria diritto costituzionale

44. Fabio Pammolli, ordinario economia e management

45. Anna Maria Poggi, ordinaria diritto costituzionale

46. Francesco Porcelli, professore di economia politica

47. Pier Luigi Portaluri, ordinario diritto amministrativo

48. Giulio Maria Salerno, direttore Issirfa del Cnr

49. Maria Alessandra Sandulli, ordinaria diritto amministrativo

50. Stefano Salvatore Scoca, ordinario diritto amministrativo

51. Giovanni Tarli Barbieri, ordinario diritto costituzionale

52. Gennaro Terracciano, ordinario diritto amministrativo

53. Vincenzo Tondi della Mura, ordinario diritto costituzionale

54. Antonio Felice Uricchio, presidente Anvur

55. Filippo Vari, ordinario diritto costituzionale

56. Giuseppe Verde, ordinario diritto costituzionale

57. Lorenza Violini, ordinaria diritto costituzionale

58. Vincenzo Zeno Zencovich, ordinario diritto privato comparato

59. Alberto Zito, ordinario diritto amministrativo

60. Valerio Di Porto, consigliere per l’autonomia differenziata e il Pnrr del ministro per gli affari regionali;

61. Valeria Giammusso, consigliere giuridico del ministro.