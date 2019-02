Autonomia, le voci dalle altre Regioni dell'Italia. Rossi dalla Toscana: ​«C'è il rischio della secessione dei ricchi»

TOSCANA

«Le risorse per l'autonomia regionale saranno garantite tramite la compartecipazione alle imposte». Lo scrive su facebook il presidente della Toscana Enrico Rossi riferendosi all'accordo sull'autonomia con alcune Regioni e spiegando che ora «c'è il rischio della secessione dei ricchi: Lombardia, Veneto e Emilia. Ma alla fine saremo tutti più poveri». Per il governatore «l'Italia non deve dividersi in staterelli, mettersi un vestito a toppe come Arlecchino: ha bisogno di un regionalismo temperato, cooperativo e collaborativo con lo Stato centrale, per risolvere al meglio i problemi dei cittadini che hanno gli stessi diritti - conclude -. È la proposta che avanziamo come Regione Toscana per l'applicazione dell'art.116 della Costituzione. Prima di dividere il Paese si apra una seria discussione».

