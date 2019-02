Autonomia, Zaia: «Consulta il 5 marzo Ecco tutto il progetto. Il governo risponda»

VENEZIA -

Il 5 marzo ho convocato la Consulta delle autonomie, e presenteremo tutto il nostro progetto. Perchè per noi si va avanti». Così il presidente del veneto, Luca Zaia, si è espresso sullo stato del dossier per l'autonomia differenziata. «Direi che siamo a buon punto - ha aggiunto - Partendo dal momento zero, in cui non era possibile fare neanche il referendum, abbiamo fatto una bella trattativa, siamo entrati nel consiglio dei ministri con la bozza d'intesa. Adesso dicono che va fatta la discussione in Parlamento. Ben venga, ma alla fine si dovrà firmare, perchè la legge dice che il governo ha l'obbligo di rispondere». Sul slittamento della data fissata in inizialmente, il 15 febbraio, Zaia ha osservato «è legittimo che qualcuno possa avere dubbi, ma se guardate bene sono gli stessi che li avevano quando parlavamo di referendum, i nomi sono quelli. Io vado avanti per la mia strada, credo nell'autonomia e credo che sia l'unica soluzione, e mi aspetto comunque una risposta dal governo».

