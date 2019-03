L'autonomia differenziata delle Regioni «è un impegno del governo, ed è un impegno che noi rispetteremo», ma «c'è da interloquire anche con il Parlamento». Lo ha precisato il premier Giuseppe Conte, a Valeggio sul Mincio (Verona) . «Ovviamente - ha detto Conte ai giornalisti - è la prima volta che applichiamo l'articolo 116 terzo comma della Costituzione, comprenderete bene che si tratta di un passaggio significativo. Come ho già detto si tratta di competenze legislative di cui il Parlamento si deve spogliare a favore delle Regioni, quindi non c'è solo il Governo ma c'è anche il Parlamento, ed è questa la ragione per cui stiamo studiando le modalità migliori per coinvolgerlo. Ma per quanto riguarda il Governo, nessun arretramento rispetto all'impegno preso, nessuna volontà - ha concluso - di ritardare la realizzazione di questo processo».