Approvato il ddl sull'Autonomia differenziata, applausi in Consiglio dei ministri

Approvato in Consiglio dei ministri il ddl sull' Autonomia differenziata, messo a punto dal ministro per gli Affari regionali, Roberto Calderoli. L'approvazione, a quanto si apprende, è avvenuta fra gli applausi. Dopo il via libera appena votato dal Consiglio dei ministri, il disegno di legge sull' Autonomia differenziata, a quanto si apprende, verrà sottoposto al parere della Conferenza unificata Stato-Regioni-Città.

+++notizia in aggiornamento+++