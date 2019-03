Lezzi (M5s), ministro del Sud: «Autonomia? Ci sono contrasti sui conti»

«Non ci sono ancora le idee chiare da parte di chi propone l'autonomia perché se si dice che la riforma sarà a saldo zero per il bilancio dello Stato e non costerà nulla alle altre regioni, c'è qualcosa che non quadra». Lo ha detto la ministra per il Sud Barbara Lezzi ospite del programma "24 Mattino" su Radio 24.



«Le regioni chiedono un surplus fiscale - ha aggiunto - quindi risorse aggiuntive e se su questo ci sono contrasti col ministero dell'Economia che non sono ancora stati sanati. Il Movimento 5 Stelle è a favore dell' autonomia ma ci devono essere penalizzazioni rispetto alle altre regioni e non deve venire meno il principio di coesione nazionale».



«Il Parlamento non può solo ratificare un'intesa di questa portata senza mettere bocca - ha concluso - La ratifica è poco democratica e poco coraggiosa perché se è vero che la riforma non andrà ad alienare i diritti delle altre regioni allora non si deve temere un passaggio parlamentare normale».

