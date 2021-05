Astrazeneca, i vaccini rifiutati in Sud Italia arrivano in Veneto e Friuli

VENEZIA - Arrivano in Veneto e Friuli Venezia Giulia le dosi di Astrazenca rifiutate dai sessantenni in Calabria, Sicilia e Campania. In totale sono attese all'incirca 120mila dosi del vaccino avanzate nel Sud Italia. Oltre al Nordest, altre saranno distribuite in Piemonte.

Il vaccino Astrazeneca è un vaccino destinato a prevenire il Covid 19 nelle persone di età pari o superiore ai 18 anni. È progettato per preparare il sistema immunitario a identificare e contrastare il coronavirus (SARS-CoV-2) responsabile della malattia COVID-19.

Le grandi pressioni esercitate dai governatori del Nord Italia hanno portato il generale Figliuolo (che domani sarà nei centri vaccinali del Veneto) ad accettare una ridistribuzione delle fiale avanzate.