«Contro il calo delle nascite asili nidi gratis: per i veneti»

di Alda Vanzan

C'è un solo sistema per farlaine, più genericamente, nel paese: bisogna aiutare le mamme. Aiutarle con i. Aiutarle, anche, economicamente. In pratica, unper le mamme. A partire dall'asilo nido gratuito. Queste cose le ha proposteancora due anni e mezzo fa, ben prima dunque del Bollettino statistico socio-economico del Veneto che, per il nono anno consecutivo, ha registrato un calo delle nascite: il 25 per cento in meno rispetto al 2008. Ma visto che Villanova è un esponente della maggioranza che governa la Regione, perché la sua proposta per aiutare le mamme e contribuire ad aumentare la natalità, è rimasta in un cassetto? Per dire: non è stata neanche discussa in commissione, nemmeno illustrata. Villanova annuisce:. Per la precisione, Villanova ha previsto unaRiuscirà a farli trovare non per quest'anno, visto che il bilancio 2019 è già fatto e finito, ma per il 2020? «L'attenzione c'è, anche il capogruppo della Lega, Nicola Finco, ha posto il problema».