Cede l’asfalto: autostrada chiusa per lavori fino al primo pomeriggio

di P. T.

SAN GIORGIO/LATISANA (Udine) - Cede l’e laA4 deve essere. Dopo un rapido sopralluogo fra, direzione Trieste, i tecnici dihanno deciso di chiudere il tratto per procedere all’immediato rifacimento dell’asfalto vicino al cantiere nella giornata di oggi, martedì 24 aprile. Chiusi anche gli svincoli in entrata a Latisana e ain direzione Trieste. La riapertura è prevista per le prime ore del pomeriggio di oggi.Nella costruzione di grandi opere, come ladella A4, soprattutto nei tratti dove il terreno presenta stratificazioni diverse e dove il flusso dei mezzi pesanti è particolarmente intenso, l’asfalto cede e si “ammalora”. Nell’area interessata, inoltre, i lavori si svolgono “in trincea” cioè sotto il piano campagna e in presenza della falda il che richiede una continua aspirazione di acqua.Questo processo favorisce a volte il cedimento dell’asfalto. In questi casi l’intervento è immediato e, a volte, come oggi, richiede la chiusura del tratto autostradale dove il cedimento è più accentuato; è una questione di sicurezza, naturalmente; la sicurezza che viene prima di tutto.Nel tratto della A4 dove attualmente sono aperti i cantieri, cioè tra Alvisopoli e il nodo di Palmanova, la sorveglianza è costante, proprio per prevenire situazioni di pericolo e per individuarle subito. Gli ausiliari in servizio, infatti, oltre a svolgere il loro compito di assistenza, vigilano anche sulle condizioni dell’asfalto e, al primo segnale, anche leggero, dio didel terreno, avvertono i tecnici che effettuano un immediato sopralluogo e decidono le misure da adottare.