Elezioni regionali Veneto, chi è Arturo Lorenzoni

Arturo Lorenzoni, 54 anni, ingegnere e già vicesindaco di Padova, è il candidato scelto da Pd, Europa Verde, +Veneto in Europa – Volt, Il Veneto che vogliamo (lista di sinistra che riunisce Articolo Uno, Sinistra Italiana e Possibile) e dagli autonomisti di Sanca Veneta.



Nato a Padova nel 1966, sposato e con 3 figli è laureato in Ingegneria Elettrica ed è docente all'Università di Padova. Candidato del Partito Democratico è appoggiato da altre 5 liste del centrosinistra. A poche settimane dal voto è stato costretto a fermare la sua campagna elettorale poiché positivo al coronavirus. Ricoverato in ospedale ora sta bene. Ultimo aggiornamento: 11:38 © RIPRODUZIONE RISERVATA