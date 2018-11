Appalti truccati, Zaia: «Male non fare paura non avere: subito chiarezza»

VENEZIA - Di fronte al nuovo scandalo sugli appalti, che ha coinvolto anche il Veneto, il presidente della Regione, Luca Zaia, si dice sereno: «La logica è sempre quella - sottolinea - del male non fare, paura non avere». «Ringrazio quindi ancora una volta la Procura, come ho fatto ad esempio anche col Mose, per aver avviato le indagini - rileva -. Del resto la Regione, in alcune carte, risulta come parte offesa, per cui siamo molto interessati al fatto che sia fatta chiarezza».

