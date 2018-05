Api sterminate da tre insetticidi: scattano i sigilli in ben 17 aziende

di Giuseppe Pietrobelli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Leche ciclicamente scompaiono dalle campagne non costituiscono un mistero, né un fenomeno insondabile, ma sono le vittime dell'attività umana legata all'agricoltura. In particolare all'uso illecito di sostanze come i neonicotinoidi nella coltivazione del mais. I danni per l'ecosistema sono gravissimi perché. Quello che sembra essere molto più di un sospetto, come dimostra anche la messa al bando votata pochi giorni fa dall'Unione Europea di, ha portato a Udine a una clamorosa iniziativa giudiziaria. Il sostituto procuratore Viviana Del Tedesco, che da un paio di anni sta conducendo un'inchiesta per, ha chiesto e ottenuto dal gip, dove queste sostanze siano state utilizzate.La richiesta, controfirmata dal procuratore Antonio De Nicolo, è stata accolta dal gip Daniele Faleschini Barnaba. Ieri mattina numerose squadre del Corpo Forestale Regionale (Noava) hanno cominciato a notificare i provvedimenti as per aver cagionato abusivamente una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili di un ecosistema e della biodiversità della fauna in generale. Una situazione che non sembra circoscritta al, ma che riguarderebbe anche altre regioni, a partire dal, dove gli apicultori sono parti lese, avendo visto i propri alveari falcidiati dalla moria...