Antonio, decisive le prossime 48 ore. Si deciderà se sia possibile operarlo

LEGGI ANCHE

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

per valutare». Ansia e angoscia per questo giovane che lotta tra la vita e la morte in un letto di ospedale a Strasburgo dopo essere stato ferito alla testa durante l'attentato di martedì sera. Al suo fianco che non lo lascia nemmeno un attimo c'è la mamma Annamaria, mentre è Danilo Moresco, il padre della fidanzata di Antonio Megalizzi , a spiegare come siano decisive le prossime ore per capire se il reporter italiano può essere operato.«Al momento resta inper vedere come evolve la situazione. C'è comunque stato un lieve miglioramento di alcuni valori», aggiunge l'uomo parlando di un quadro che resta comunque «stazionario». Il, con una vita ricca di impegni dagli studi all'Università di Verona, al giornalismo che lo vedeva impegnato come speaker nella radio universitaria