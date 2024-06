Anticiclone africano, è arrivato Scipione: temperature oltre i 30 gradi (ma domenica cambia tutto). Le previsioni

L’anticiclone africano Scipione inaugura l’estate romana con un week end bollente.

Per la prima volta le temperature saliranno sopra ai 30 gradi. Una settimana di bel tempo accompagnerà la prima ondata di caldo sulla Capitale, con l’eccezione di domenica 9 giugno, giornata parzialmente nuvolosa.

IL CLIMA

In particolare a Viterbo si raggiungeranno punte di 30 gradi, 31 a Roma e Latina, 34 a Frosinone. Una grande occasione per il litorale laziale, pronto a popolarsi dopo un inizio di stagione a rilento, anche se in tanti preferiranno l’aria condizionata del centro commerciale. Con l’arrivo del caldo africano, tornano i consigli degli esperti. Dal punto di vista alimentare è importante mantenersi idratatati: oltre all’acqua, sì a frutta e verdura. Meglio prendersi una pausa, invece, da cibi grassi e processati, ma anche dagli alcolici. Capitolo aria condizionata: molti non possono farne a meno. Di per sé non costituisce un pericolo per la salute, ma è bene mantenerla intorno ai 25 gradi per evitare gli sbalzi termici. Ok anche ai ventilatori.

LE RACCOMANDAZIONI

Meglio restare a casa nelle ore più calde, evitando l’attività sportiva e favorendo la circolazione dell’aria. Ma attenzione: se le finestre sono esposte al sole, meglio schermarle con tapparelle o persiane. Queste potranno poi essere riaperte nelle ore più fresche. I rischi del caldo non vanno sottovalutati: la disidratazione può comportare un abbassamento della pressione corporea, con conseguente perdita di coscienza. Molti degli incidenti domestici legati al caldo si verificano proprio a seguito di cadute dovute ad abbassamento di pressione. Le temperature non risparmiano neanche gli amici a quattro zampe. Il Ministero della Salute ha diramato al proposito una serie di consigli: non esporre gli animali all’aria condizionata, rinfrescarli con un panno umido e lasciare sempre a loro disposizione dell’acqua.

