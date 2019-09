La neoministra Bellanova silura il veneto direttore dell'Agricoltura nominato dalla Lega

Il nuovo ministro delle Politiche agricole, Teresa Bellanova (Pd), ha compiuto oggi il primo atto politico annullando la nomina del direttore di Agea, il trevigiano Andrea Comacchio

. A comunicarlo è il ministero che spiega: il direttore di Agenzia per le erogazioni in Agricoltura «opererà dal 14 settembre 2019 in regime di proroga amministrativa».

Il manager veneto Comacchio - già Capo dipartimento dell'Agricoltura e del Turismo dopo aver ricoperto in Regione Veneto il ruolo di direttore Agroambiente, caccia e pesca nonché di vicedirettore dell'area Sviluppo economico (ora in aspettativa) - era stato nominato il 16 agosto dall'ex ministro, il pavese Gianmarco Centinaio (Lega) che aveva firmato la nomina triennale con la motivazione: «gli agricoltori italiani hanno bisogno di risposte concrete e tempi certi. Con la nomina rilancio uno dei comparti trainanti del nostro made in Italy». La nomina fu decisa in piena crisi di Governo e aveva scatenato le polemiche dell'opposizione.

