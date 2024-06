Andrea Bocelli, lettera a sorpresa del tenore per il funerale per la mamma morta nell'incidente stradale a Bolzano

BOLZANO - Andrea Bocelli scrive un messaggio commovente alla famiglia di Nina Pronk, olandese di 44 anni, è morta lo scorso 11 maggio in un incidente sull'autostrada del Brennero tra Bolzano e Egna. In macchina, guidata dal marito, c'erano anche i 3 figli piccoli, che sopravvissero al terribile schianto. Una famiglia distrutta, ma a ridosso del funerale, a sorpresa, è arrivato quel messaggio di condoglianze speciale del tenore, racconta il genero della vittima, Peter Velenturf Senior, al quotidiano Alto Adige.

«Nessuno muore finché vive nel cuore e nella memoria di chi resta»: ha scritto il cantante nella lettera indirizzata al marito di Nina, Peter Alexander e ai tre figli Senne, Liv e James. La famiglia - racconta ancora il Peter Velenturf al giornale - era partita per l'Italia a inizio maggio per trascorrere, come già avevano fatto in passato, qualche giorno di vacanza sul lago di Garda.

L'Italia "è un paese che amano alla follia - conferma Peter Velenturf Senior -.