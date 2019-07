© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Votiamo a favore della riduzione del numero dei parlamentari perché questa riforma garantisce larappresentanza delle minoranze linguistiche e delle autonomie speciali». L'ha detto il senatore della Svp Meinhard Durnwalder che fa parte del gruppo delle Autonomie. «Con questa riforma si mantiene per la Provincia autonoma diBolzano, il numero di tre collegi uninominali - ha aggiunto - Tutto questo è stato possibile grazie a una modifica al testo che siamo riusciti a ottenere nella prima lettura in Senato. Un fatto importante, perché altrimenti si sarebbe violata la misura 111 del pacchetto, che garantisce la corretta rappresentanza dei gruppi linguistici italiano e tedesco in proporzione alla loro consistenza». E ha chiarito: «Tuttavia c'è una questione di cui il governo dovrà farsi carico con il decreto legislativo per la determinazione dei nuovi collegi, in cui verranno rideterminati anche i collegi uninominali per la Camera della circoscrizione Trentino/Alto Adige Sudtirol. In quella sede bisogna tenereconto del principio di continuità territoriale e omogeneità dei medesimi, affinché coi nuovi collegi, sia concretamentegarantita l'adeguata rappresentanza del gruppo linguistico tedesco in relazione alla propria consistenza. Solo in questo modo si eviterà un disequilibrio che sarebbe in palese violazione dell'articolo 6 della Costituzione, il quale prevede che la Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche».