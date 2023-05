Marcia indietro di Fratelli d'Italia, la Lega torna a vincere: «Confermati i 9 sindaci»

VENEZIA - Fratelli d'Italia si ridimensiona? Il principale dato che arriva dai due Comuni capoluogo di provincia, Treviso e Vicenza, al di là della vittoria di Mario Conte e del ballottaggio per Francesco Rucco, è che i rapporti di forza all'interno della coalizione di centrodestra sono cambiati rispetto allo scorso settembre.

Alle Politiche di otto mesi Giorgia Meloni aveva ottenuto un grandissimo successo, primo partito in Veneto, tanto da "bissare" la Lega. Un risultato che questa tornata elettorale non ha confermato e che, anzi, ha visto risalire il Carroccio. Prendiamo Treviso città: qui la Lega alle Politiche del settembre 2022 era crollata all'11%, ieri è risalita al 17%. Dati parzialissimi, ma indicativi. Allo stesso modo, sempre nel capoluogo della Marca, Fratelli d'Italia è crollata dal 26% delle Politiche all'11%. Vicenza è un discorso a parte: nella città del Palladio la Lega ha continuato a perdere voti, passando dall'11% delle Politiche al 6,4% di ieri. Tutti voti drenati dalla lista del sindaco Rucco? Non parrebbe, se si pensa che la lista del sindaco cinque anni fa si era attestata sul 24,5% e ieri era sul 23,81%. Ma anche i Fratelli d'Italia sono calati a Vicenza: 20% alle Politiche 2022, ieri 10,9%. I veneti hanno cambiato idea?



FDI

«L'analisi del voto va fatta con attenzione - dice Luca De Carlo, senatore e coordinatore regionale del partito di Giorgia Meloni - perché FdI è più forte nelle città piccole. Non è un caso che dove abbiamo corso con i nostri candidati abbiamo vinto al primo turno. È il caso di San Donà di Piave, dove non ci sarà neanche bisogno di ricorrere al ballottaggio. Ma abbiamo vinto anche a Castello di Godego, Arcade. E abbiamo vinto anche dove correvamo da soli, non assieme alla Lega, come Arcade, Istrana, Nervesa. C'è una crescita del partito in tutto il Veneto, c'è un consolidamento. Nei grandi centri è diverso, è sempre stato così». Implicazioni sugli assetti regionali? «Nessuna implicazione, continuiamo a lavorare come sempre», dice De Carlo.



LA LEGA

Il voto in Veneto è stato commentato anche dal segretario federale della Lega, Matteo Salvini. «Confermati i sindaci uscenti tra cui Mario Conte a Treviso con un plebiscito e strappate sei amministrazioni al centrosinistra tra cui Lazise e Villafranca di Verona».

Il dettaglio l'ha fornito il deputato e commissario veneto della Lega, Alberto Stefani: «Nove su nove i sindaci della Lega riconfermati, con percentuali tra il 60 e l'80%: segno della capacità amministrativa dei nostri sindaci e amministratori». Stefani si è complimentato con Mario Conte «che ha stravinto a Treviso, sono felice che l'obiettivo, che sembrava difficile due mesi fa, sia stato ampiamente centrato: la Lega è il primo partito della città. E insieme alla lista Conte Sindaco si supera il 45%». Oltre a Conte, gli altri sindaci leghisti riconfermati sono quelli di Marostica col 63%, Porto Tolle 70%, Castelgomberto 73,72%, Mestrino 60%, Motta 48,6%, Martellago 54%, Moriago della Battaglia 74, Bolzano Vicentino 64,31%».

Vicenza è un altro discorso: «Tutti i partiti di centrodestra qui hanno avuto in proporzione meno voti. Ora al lavoro per vincere al ballottaggio, sia a Vicenza che a Vedelago, Sona e Adria», si limita a dire Stefani. Il crollo della Lega al 6% - era al 10% alle Regionali 2020 e la Lista Zaia aveva il 40%, alle Politiche 2022 era salita all'11,48% - sarà motivo di analisi. Ma per il commissario del Carroccio il saldo di questo primo turno elettorale è comunque positivo: «Abbiamo strappato alle civiche di centrosinistra sei sindaci, sono della Lega i primi cittadini di Castel D'Azzano, San Stino di Livenza, Villafranca, Lazise, Enego, Farra di Montebaldo. E se consideriamo la coalizione, il centrodestra ha vinto anche a Nove, San Biagio di Callalta, San Donà di Piave, Pianiga, Villanova di Camposampiero, Codevigo, Maserà».