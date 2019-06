LEGGI ANCHE ---->

VENETO - Il centrodestra vince un po' ovunque con la sola eccezione di. Persino le roccaforti del Pd quali erano Spinea nel Veneziano e Cadoneghe nel Padovano passano al centrodestra.Il, infatti ribalta l'esito del primo turno che lo vedeva sotto di 13 punti (25,42 contro 38,17) sul candidato del centrodestra e strappa a quest'ultimo il Comune di Rovigo, che lo aveva retto fino a poche settimane fa, per 400 voti: 50,94% contro 49,06. Un boccone amaro per la leghista Monica Gambardella che sembrava tranquilla dopo l'onda recente delle Elezioni Europee, ma che doveva fare i conti con lo sgretolamento dell' amministrazione comunale retta in maggioranza dal 2015 dal collega di partito Massimo Bergamin, vice presidente regionale del Carroccio veneto, vistosi sfiduciato dai suoi stessi assessori che l'hanno lasciato alla fine solo sullo scranno comunale a reggere i banchi di una Giunta ormai appassita. Ne ha approfittato Gaffeo, docente universitario di Trento che ha trascinato le due liste civiche a lui collegate e il Pd a prendere la maggioranza dei consensi della città e ad insediarsi a Palazzo Nodari., ma per una manciata di voti, 44 per l'asettezza. Ora però sorge un problema legato a 120 schede annullate. L'architetto del centrodestra comunque supera quello del centrosinistra, il sindaco uscente Carola Arena che si è battuta come un leone. Ma la differenza l'hanno fatto le sfumature. Bortolato si è presentato a questo ballottaggio con una dote di 7.452 voti, per sole 88 preferenze ha mancato il successo al primo turno. La Arena è partita invece da 6.662.Doppietta della Lega invece nel Padovano. A Monselice, in una sfida tutta nel centrodestra e tra ex assessori uscenti, Giorgia Bedin si impone largamente su Gianni Mamprin con un divario di mille voti. Storica la vittoria diche riesce a conquistare la roccaforte del Pd superando il sindaco uscente Michele Schiavo.Due donne sindaco nel Veneziano. Ilma viene sconfitto in modo sorprendente dalla formazione civica di Patrizia Andreotti che si conferma sindaca a Noale. È l'esito dei ballottaggi che hanno tenuto con il fiato sospeso ieri gli elettori dei due Comuni veneziani chiamati agli straordinari per decidere il futuro delle rispettive amministrazioni.