«La Regione Friuli VG chiarisca in che misura verranno ridotti i tempi di autorizzazione alla rimozione dell'amianto dalle coperture dei capannoni lesionati dal maltempo ovvero se e come garantirà i contributi per lo smaltimento del pericoloso materiale alle imprese. Il primo agosto alcuni comuni della provincia di Pordenone, soprattutto quelli di Azzano Decimo, Chions, Fiume Veneto, Pasiano e San Vito al Tagliamento, sono stati colpiti da...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati