Un'«Iniziativa per la cittadinanzaaustriaca per gli altoatesini» è stata sottoscritta da 51personalità della politica, dell'economia, del sindacato e dellaChiesa. L'iniziativa, guidata dal presidente del Consiglioprovinciale Sepp Noggler e dal segretario politico Svp PhilippAchammer, è rivolta ai ministri dell'interno Wolfgang Peschorn edegli esteri Alexander Schallenberg per chiedere un incontro perconcordare ulteriori passi per far ottenere il doppio passaportoagli altoatesini di lingua tedesca e ladina.