In Alto Adige si torna al passato: mascherine di nuovo obbligatorie all'aperto, solo Ffp2 (non chirurgica) sui mezzi pubblici, bar e ristoranti chiusi alle 18 e coprifuoco dalle 20 alle 5 nei Comuni "rossi". Lo prevede un'ordinanza del governatore Arno Kompatscher che disciplina nuove restrizioni in 20 Comuni più a rischio dove sono stati superati i tre parametri indicati dall'azienda sanitaria: tasso di incidenza settimanale di 800 casi ogni...

