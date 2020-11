Servono competenze, l'Alto Adige si appella alle donne

BOLZANO - La presidente della commissione provinciale di Bolzano per le pari opportunità, Ulrike Oberhammer, si appella nuovamente alle donne esperte nei rami specialistici urbanistica, natura, paesaggio, cultura edilizia, economia, sociale, scienze agrarie e forestali, e pericoli naturali, perché si iscrivano nell'apposito registro creato in connessione alla nuova legge provinciale territorio e paesaggio. È possibile l'iscrizione multipla.

«Da questo elenco - ricorda la Oberhammer - i Comuni scelgono i componenti delle loro commissioni territorio e paesaggio le donne vogliono e devono dare il loro contributo fattivo quando i Comuni plasmano il proprio territorio per lo sviluppo della società, perché il loro punto di vista e la loro esperienza costituisce un enorme plusvalore per la programmazione. In Alto Adige vi sono molte esperte in professioni tecniche, benché questo sembri non sempre essere presente a tutti». L'appello è rivolto anche agli ordini professionali affinché sensibilizzino le loro iscritte in tal senso.

«La nostra richiesta è che rimanga valida anche per queste commissioni la rappresentanza di genere non inferiore al 30%, come avviene negli organismi delle amministrazioni pubbliche», sottolinea la presidente della Commissione provinciale per le pari opportunità. Le iscrizioni possono avvenire entro il 30 novembre 2020, online, per poter entrare nella rosa dei candidati che andranno a formare le prime commissioni territorio e paesaggio dei Comuni che avverrà entro fine anno. Informazioni sul portale web della Provincia dedicato a natura ambiente territorio. L'iscrizione al registro degli esperti e delle esperte è possibile dalla primavera scorsa. È istituito presso la ripartizione provinciale natura, paesaggio e sviluppo del territorio. Da questo registro i Comuni possono scegliere gli esperti e le esperte che andranno a comporre le nuove commissioni comunali per il territorio e il paesaggio, introdotte con la nuova legge provinciale territorio e paesaggio che garantisce ai Comuni maggiore responsabilità nella programmazione del territorio e degli insediamenti. La commissione provinciale per le pari opportunità, su incarico della giunta provinciale gestisce l'apposita banca dati delle esperte per garantire loro maggiore visibilità.

