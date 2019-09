Tragedia in Primiero sul Sass Maor, precipitano due scalatori padovani Travolti in parete da scarica di sassi Michele era del Soccorso alpino

TRENTO - Tragedia della montagna sul Sass Maor: un volo di decine di metri, che non ha lasciato loro scampo. Vittime due scalatori di cui non si avevano più notizie da ieri. I corpi di due alpinisti sono stati recuperati con l'ausilio di quattro Tecnici di Elisoccorso del Soccorso Alpino e due operatori della Stazione Primiero dell'Area operativa Trentino orientale del Soccorso Alpino. Si tratta di due alpinisti veneti originari di Monselice (Padova) e di Villafranca Padovana.



Scariche di sassi segnalate sulla parete del Sass Maor. Le ricerche e l'avvistamento dei corpi

Fin dalla tarda mattinata di ieri, venerdì 13, alcuni alpinisti avevano segnalato delle scariche di sassi sulla parete del Sass Maor. La macchina dei soccorsi si era attivata subito, temendo il coinvolgimento di qualche cordata: i primi sorvoli dell'elicottero non avevano dato esito. In serata però dal rifugio Velo della Madonna i gestori avevano lanciato l'allarme di un mancato rientro. All'alba, i primi sorvoli dell'elicottero hanno consentito al soccorso alpino di individuare i corpi a terra, sotto l'impegnativa via Scalet Biasin.



La dinamica dell'incidente costato la vita ai due alpinisti veneti

E' probabile che uno dei due, che salivano insieme in doppia, abbia perso un appiglio, ma la dinamica non è ancora del tutto chiara. Lo stato delle salme non lascia però dubbi sul fatto che siano precipitati nel vuoto da un'altezza importante. Recuperati verso le 8, i corpi dei due alpinisti sono stati portati alla camera mortuaria di Pieve di Primiero Transacqua. Secondo una prima ricostruzione pare che entrambi siano precipitati per circa 300 metri, schiantandosi sulle rocce e fermandosi poi nel "camino" dove sono stati ritrovati.

Le vittime entrambe del Padovano. Il cordoglio.

Uno è Michele Chinello, 51 anni, infermiere del Suem di Padova e operatore del Soccorso alpino che ricorda l'amico: «Non vorremo mai scrivere queste righe. La nostra famiglia oggi piange una grande persona - scrive il Soccorso alpino di Padova -. Ieri il nostro Michele Chinello e un suo compagno di cordata hanno perso la vita durante la scalata della via Scalet-Biasin, sul Sass Maor. Michele aveva 51 anni, apparteneva al Soccorso alpino di Padova, era infermiere al Suem di Padova e fino allo scorso anno aveva turnato come tecnico di elisoccorso nella base di Verona emergenza. Ci stringiamo al dolore di sua moglie e dei suoi parenti - conclude la nota - Porgiamo le condoglianze ai familiari del suo amico».



