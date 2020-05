Tragedia sulla cima Tosa, alpinista di 57 anni precipita in una canalone e muore

TRENTO - Un escursionista è morto questa mattina precipitando da un canalone mentre era impegnato in una scalata sulla cima Tosa, nelle Dolomiti di Brenta. L'allarme è stata lanciato da un amico della vittima. Sul posto sono arrivati i soccorritori con l'elicottero del 118 i quali non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo e portare la salma a valle. La vittima è un uomo di 57 anni residente a Trento. Secondo u I na prima ricostruzione, l'alpinista stava salendo insieme ad un compagno il canalone Neri con i ramponi, vista la presenza di neve ghiacciata, quando verso le 7, ad una quota di circa 2.800 metri, è scivolato precipitando per centinaia di metri fino alla base del canalone. L'intervento sul posto è stato coordinato dall'area operativa Trentino occidentale del Soccorso alpino. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. La salma è stata ricomposta nella camera ardente di Madonna di Campiglio. © RIPRODUZIONE RISERVATA