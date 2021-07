Alpinista veneto trovato morto sulle Pale di San Martino: caduto da 100 metri. Scalava in solitaria

TRENTO - Un alpinista veneto cinquantenne è stato ritrovato senza vita questa mattina su una cengia della parete della Pala del Rifugio, nel gruppo Pale di San Martino. Fatale è stata una caduta di più di cento metri lungo la via Castiglioni/Detassis. L'allarme è stato lanciato verso mezzanotte dal gestore del rifugio Treviso in val Canali, dopo il mancato rientro dell'uomo che aveva lasciato detto di voler scalare in solitaria solo la via Castiglioni/Detassis alla Pala e lo Spigolo Sass d'Ortiga, nel gruppo Pale di San Martino. La vittima è il 51enne Alberto Bressan, residente a Valdagno (Vicenza).

Le ricerche da parte del soccorso alpino sono cominciate nella notte anche con l'elicottero munito dei visori notturni. Dopo il ritrovamento da parte dei carabinieri dell'auto dell'alpinista parcheggiata in val Canali, due uomini del soccorso alpino di Primiero sono saliti al rifugio Treviso per fare una ricognizione alla base della parete, mentre l'elicottero è decollato da Trento per effettuare un altro sorvolo. Dopo pochi minuti di volo, l'equipaggio è riuscito ad individuare il corpo dell'alpinista su una cengia. Dopo che il medico ne ha dichiarato il decesso e dopo il nullaosta delle autorità, la salma è stata recuperata a bordo dell'elicottero e trasportata a Fiera di Primiero.