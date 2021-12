Alfieri della Repubblica, otto ragazzi veneti premiati dal Capo dello Stato per il loro impegno civico

ROMA - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha consegnato questa mattina, 14 dicembre, al Quirinale gli Attestati d'onore di «Alfiere della Repubblica» conferiti negli anni 2019, 2020 e 2021 a ragazze e ragazzi che rappresentano modelli positivi di cittadinanza e che sono esempi dei molti giovani meritevoli presenti nel nostro Paese. I premiati si sono distinti nello studio, in attività culturali, scientifiche, artistiche, sportive, nel volontariato oppure hanno compiuto atti o adottato comportamenti ispirati a senso civico, altruismo e solidarietà. Accanto agli Attestati d'onore, il Presidente Mattarella ha riconosciuto il merito di alcune iniziative collettive assegnando loro delle targhe.

Gli otto alfieri veneti

La pattuglia di Alfieri della Repubblica del Veneto è così composta:

Alice Andreanelli di Venezia, per la sua opera di volontaria nelle operazioni di soccorso a Venezia durante l’emergenza provocata dall’acqua alta. (2019)

Sofia Ferrarese di Veneo Brugine (PD) per aver promosso la conoscenza della montagna e il rispetto della natura, lavorando al ripristino dei sentieri danneggiati dalla tempesta Vaia. (2019)

Pietro Zuccotti di Peschiera del Garda (VR) per il talento e la dedizione nella promozione del territorio, il rispetto dell’ambiente e nel far crescere il senso civico tra i giovani. (2019)

Nicolò Brizzolari di Rovigo, per il senso civico dimostrato a favore degli anziani e nell’impegno sui temi ambientali. (2020)

Francis Fernando Chkrawarthige Praveen di Pove del Grappa (VI), per la generosità e la sensibilità con cui si dedica al volontariato degli anziani, dei più poveri e dei pèiù svantaggiati. (2020)

Andrea Maria Granieri di Vigonza (PD), per essere diventato testimone di socialità e amicizia nelle attività dell’associazione Down Dadi di Padova. (2020)

Mattia Piccoli di Concordia Sagittaria (VE), per l’amore e la cura con cui segue quotidianamente la malattia del padre e aiuta a contrastarla. (2020)

Andrea Pigato, di Romano d’Ezzelino (VI), per il talento dimostrato nella giocoleria e per aver dimostrato come una malattia può essere trasformata in un’occasione di crescita e di socialità. (2021)

I complimenti di Zaia

«Veri esempi di impegno civico, gli Alfieri della Repubblica veneti, insigniti oggi al Quirinale, sono l’immagine della nostra regione, del suo futuro, di quello spirito di solidarietà che è proprio della nostra gente. Mi congratulo con loro e riconfermo tutto l’apprezzamento e l’ammirazione per lo spirito di volontariato che testimoniano quotidianamente, dimostrandosi un modello per tutti i cittadini”. Con queste parole il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, esprime il suo plauso per gli 8 giovani veneti che, nominati Alfieri della Repubblica negli anni 2019, 2020 e 2021, hanno ricevuto, questa mattina al Quirinale, l’attestato d’onore dal Capo dello Stato.