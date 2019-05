Moretti, esordio con gaffe, attacca Salvini ma non si accorge che è un fake

La nuova avventura politica da europarlamentare di Alessandra Moretti (eletta con oltre 51.000 preferenze) inizia con una gaffe in diretta tv. Giovedì sera, la consigliera regionale veneta è stata ospite del programma di La7 Piazzapulita, condotto da Corrado Formigli, cui era presente anche un altro neo-eurodeputato, Antonio Maria Rinaldi, della Lega. In studio si parla di debito pubblico e del rischio di procedura di infrazione da parte dell’Ue. Ad un certo punto la vicentina va all’attacco: «Salvini ha scritto un tweet in cui dice che “con 400 euro a testa paghiamo tutto e rimane anche la mancia”. Domanda a Rinaldi: cosa significa? Un prelievo forzoso dai conti correnti?».



Rinaldi risponde vagamente, è preso in contropiede, ma Moretti lo pressa. Dopo un po' in regia qualcuno si accorge che qualcosa non torna e informa Formigli mentre il dibattito prosegue. Dopo la pausa pubblicitaria, però, il conduttore interviene. «Ormai i politici, cara Moretti, le sparano talmente grosse che ogni tanto si inciampa nei fake». Perchè la notizia dei 400 euro non era del vero Salvini, ma dell’account parodia che gli fa il verso. Insomma un fake. La Moretti – paladina della battaglia contro le fake news – replica: «Noo! Questo è Matteo Salvini». E invece no, è proprio un falso d’autore.

