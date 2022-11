Aldino, 13 mucche precipitano nella gola del Bletterbach: carcasse recuperate con l'elicottero

ALDINO - In Alto Adige, 13 mucche sono morte precipitando nella gola del Bletterbach, vicino ad Aldino. Dopo una prima valutazione della situazione da parte dei vigili del fuoco del posto, sono stati chiamati in supporto anche i vigili del fuoco di Redagno e il soccorso alpino della Bassa Atesina. Dopo lunghe ricerche, le carcasse stati localizzati con l'aiuto di un drone e recuperato con un elicottero della Elikos. Non è ancora chiaro perché le mucche siano precipitate nella gola. Il Bletterbach è una della attrazioni turistiche della zona e uno dei siti del patrimonio Dolomiti Unesco.