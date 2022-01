Albergatrice positiva al Covid ma tranquilla alla reception con i clienti: denunciata

TRENTO - Un albergatrice trentina è stata denunciata dai carabinieri per aver violato la quarantena malgrado fosse positiva al Covid. Domenica scorsa, i militari della Stazione di Madonna di Campiglio hanno sorpreso la donna intenta ad accogliere i clienti presso la reception del proprio albergo pur essendo risultata positiva al Covid 19 e pertanto destinataria di un provvedimento di isolamento notificatole soltanto qualche ora prima. La donna, che non ha addotto alcuna scusa alle contestazioni dei carabinieri, è stata fatta subito rientrare al proprio domicilio in isolamento.