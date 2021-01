TRENTO- Aicad, azienda calzaturiera del Trentino nota per il marchio Lizard ma anche per altri prodotti, è stata messa in liquidazione dalla proprietà. L'azienda, dopo quasi 65 anni di attività, dovrebbe chiudere il prossimo 12 febbraio. Sono 12, soprattutto donne, gli addetti a cui è stato annunciato il licenziamento.

Ultimo aggiornamento: 12:15

