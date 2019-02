Agente picchiato a Viareggio, la Fervicredo offre tutela legale per «avere giustizia»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VENEZIA - L’associazione(Feriti e Vittime della criminalità e del Dovere) mette le proprie competenze a disposizione di, il giovane agente della Polizia di 28 anni aggredito e gravemente ferito nella pineta di ponente a Viareggio, giovedì 7 febbraio, durante un servizio antidroga. “La nostra piena e assoluta solidarietà a questo encomiabile poliziotto – afferma, Presidente di Fervicredo – va manifestata non solo a parole, ma anche con i fatti. E così dovrebbe essere per tutti, a cominciare da chi guida amministrazioni fatte da donne e uomini che si occupano della sicurezza del Paese nella totale consapevolezza dei rischi gravissimi che corrono. Esserci nonostante tutto, esserci anche se non si hanno i mezzi, l’età, i numeri, le dotazioni necessarie. Questo insegnano ogni giorno tutti coloro che, indossando una divisa, tengono fede a un dovere troppo dato per scontato. Questo insegna Aniello Fierro, un giovane indicato da tutti i colleghi come un modello di correttezza e di buona volontà, sempre pronto a un turno in più, a uno straordinario non pagato, a fare ancora e ancora il proprio Dovere.Un poliziotto che svolgendo il proprio lavoro ha subìto una barbara aggressione, riportando ferite gravi, e che da un letto d’ospedale ha voluto rimarcare un solo messaggio, di voler tornare a lavoro al più presto. Noi non possiamo che augurarglielo, perché uomini così fanno grande il Comparto sicurezza di questo Paese. E intanto, per parte nostra, vorremmo poter fare noi qualcosa per lui, ed ecco perché gli offrimao tutto il sostegno e l’aiuto di cui possa aver bisogno, a cominciare dalla tutela legale che gli occorrerà nel prosieguo della triste vicenda giudiziaria apertasi dopo la sua aggressione, e che il nostro avvocato,potrebbe portare avanti con la sua consueta eccezionale professionalità. Aniello rimettiti presto – conclude Schio -, noi siamo qui anche per te”.