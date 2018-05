Adunata degli Alpini, già arrivate 60mila persone: pronti alla festosa invasione

TRENTO - Sono circa 60.000 le persone "censite" a Trento nel primo pomeriggio di oggi dal Comitato organizzatore dell'Adunata nazionale degli alpini, in programma fino a domenica 13 maggio. Al momento non vengono segnalate situazioni critiche, informa la sala operativa provinciale della protezione civile, che coordina la gestione dell'evento. La giornata di oggi è servita per le ultime verifiche tecniche e organizzative ai presidi medici avanzati, compresi gli ospedali da campo di Ana e Protezione civile, così come ai varchi alla zona arancione che da stamane sono tutti presidiati.



Alla stazione ferroviaria si è iniziato a disciplinare afflussi e deflussi, e dalle ore 12 di domani entrerà in attività il Centro operativo Fs, mentre sull'A22 si segnala un aumento di traffico nella misura di un 5-6% in più sulla carreggiata sud. Anche il sistema delle telecomunicazioni è stato ormai completamente tarato per assicurare in ogni momento i contatti tra le numerose componenti dell'organizzazione dell'Adunata.

