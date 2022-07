Dieta Life 120, Panzironi: «Non è dannosa per la salute, il Tar del Lazio non lo ha mai affermato»

Per conto del signor Adriano Panzironi in proprio e quale legale rappresentante della Life 120 Company srl e della Life 120 Italia srl, lo studio legale Andreano precisa: «Sul sito on line ilgazzettino.it in data 19 luglio scorso è stato pubblicato l'articolo dal titolo "Dieta tv del guru Panzironi bocciata dal Tar: «E dannosa per la salute». Prometteva di allungare la vita fino a 120 anni", a firma di Erika Chilelli.

L'articolo citato contiene notizie non veritiere ed altamente lesive dell'onore e del decoro del Sig. Adriano Panzironi e delle societa Life 120 Company e Life 120 Italia srl che commercializzano i prodotti a marchio "Life 120". In particolare non corrisponde affatto al vero che ii Tar Lazio abbia affermato che la dieta life 120 sia dannosa per la salute come artatamente sostenuto nel titolo dell'articolo.