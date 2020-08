Esonda il fiume Adige a Egna-Ora: chiusa l'autostrada del Brennero e la linea ferroviaria. Straripa anche l'Isarco: cittadini evacuati

Esonda il fiume Adige e Egna-Ora, in Trentino Alto Adige: chiusa l'autostrada del Brennero dalle 16,15 di oggi in entrambe le direzioni tra Bolzano e S.Michele all'Adige, per motivi di sicurezza. Chiusa anche la linea ferroviaria e la statale del Brennero.

L'Adige è infatti esondato ad Egna-Ora dopo che l'Isarco ea a sua volta uscito dagli argini a Chiusa. La Protezione civile ha invitato la popolazione a lasciare le strade e le piazze pubbliche, e a portarsi nei piani superiori degli edifici. Alcune abitazioni di Egna sono già state evacuate ed è stata messa a disposizione come alloggio d'emergenza la palestra della scuola media.

Maltempo in Trentino Alto Adige

Le forti precipitazioni degli ultimi giorni hanno messo a dura prova il territorio altoatesino, ma finora non si sono registrati danni di grande entità. Il punto è stato fatto in tarda mattina dalla Conferenza di valutazione nel Centro operativo provinciale dell'Agenzia per la Protezione civile, alla presenza dell'assessore, lo stato di protezione civile nel corso della mattinata è stato innalzato dal grado Alfa al grado Bravo (pre-allarme). Allo stato attuale il centro operativo non ha avuto segnalazioni di eventi che abbiano coinvolto persone. L'assessore alla protezione civile e il direttore dell'Agenzia raccomandano alla popolazione la massima attenzione, consigliando di lasciare le proprie abitazioni solo in caso di reale necessità. Lo spirito di collaborazione di tutte le forze operative sta funzionando e la situazione viene monitorata con attenzione. Oltre alle piogge molto abbondanti in tutta la provincia, con picchi da 100 a 150 millimetri nelle aree più colpite, si sono verificati temporali che hanno ulteriormente aggravato la situazione localmente, riferisce Günther Geier, vicedirettore dell'Ufficio meteorologia e protezione valanghe. Da mezzogiorno le nubi si sono spostate verso est ma sono ancora possibili rovesci e temporali isolati. La situazione è comunque in miglioramento. In tutto l'Alto Adige si sono verificate frane su numerose strade provinciali e quindi diverse chiusure di strade. Tra le statali, quella del Brennero (SS12) presso Campodazzo, la statale (SS51) tra Dobbiaco e Carbonin presso Landro e la statale in Valle Aurina (SS621) a Predoi sono attualmente chiuse al traffico a causa di smottamenti o esondazioni di torrenti. Sulla statale della Val Pusteria tra Valdaora e Monguelfo si è resa necessaria la creazione di un senso unico alternato. La strada statale per il Passo Palade (SS238) e la strada statale della Val Sarentino (SS501) sono di nuovo aperte.

Esonda il fiume Isarco

Nelle città di Chiusa, in Alto Adige, si è verificata un'esondazione del fiume Isarco. La Protezione civile ha invitato la popolazione a lasciare le strade e le piazze pubbliche, e a portarsi nei piani superiori degli edifici. L'ondata di piena sta raggiungendo l'abitato di Egna. I residenti nelle seguenti strade del Comune di Egna vengono preventivamente evacuati: via Stazione, via San Rocco, vicolo Nuovo, via Isola di Sopra, via Isola di Sotto, via Josef Maria Pernter, zona artigianale Sud e zona artigianale Nord. Gli evacuati sono invitati a trovare riparo presso parenti. È anche a disposizione come alloggio d'emergenza la palestra della scuola media in lingua tedesca in via Bolzano, dove hanno trovato riparo circa 70 persone. Situazione critica anche per il traffico ferroviario. Anche in Bassa atesina la situazione è tenuta costantamente monitorata.

