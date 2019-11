Acqua alta e maltempo, il ministro Boccia attacca la Rai. La replica: «Inaccettabile»

VENEZIA - «Le tv locali in Veneto hanno fatto quello che normalmente dovrebbe fare il servizio pubblico. Hanno raccontato l'alluvione e le sofferenze di Venezia facendo un servizio pubblico che avrebbe dovuto fare la Rai. Così come hanno fatto il giorno dopo i giornali locali, ed è accaduto anche qui in Puglia a partire delle alluvioni in Salento». Così il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia. «E invece loro lì a Roma a litigare su produzioni milionarie di programmi spesso inutili o su appalti la cui genesi lascia basiti. Poi vogliono anche essere chiamati manager o direttori di rete. Per quanto mi riguarda si apre una stagione che impone al tempo del digitale una discussione laica e profonda sulle finalità del canone. Il servizio pubblico quello che serve agli italiani non quello che serve a chi fa business con la Rai. A Venezia per quelle decine e decine di ore ininterrotte di diretta era più opportuno pagare le tv locali che con ragazzi straordinari raccontavano l'alluvione o questa Rai?», prosegue Boccia «A quei ragazzi che rappresentano le difficoltà dei giovani professionisti di oggi precari e a quelle imprese noi dobbiamo una risposta. Non solo alle tv, ma anche ai giornali locali e ai siti giornalistici che raccontano i nostri territori. Sarà servizio pubblico moderno quando quello che accade sui nostri territori, arriverà naturalmente anche sui nostri smartphone e sui nostri tablet. L'attuale assetto non è più accettabile, personalmente sosterrò tutti coloro che in Parlamento chiedono che una quota del canone Rai, il 10%, vada al sostegno del pluralismo e dell'informazione oggi assicurata da tv locali, giornali e siti locali.



LA REPLICA DEL CDR DELLA RAI

«Le sedi regionali della Rai ed il canone ancora una volta nel mirino della politica. Sorprende che il ministro degli Affari regionali Boccia abbia attaccato in modo scomposto e fuori luogo il servizio pubblico, con accuse infondate ed inaccettabili a proposito di come la Rai ha raccontato l'eccezionale acqua alta di Venezia e i danni del maltempo nel Salento». È la replica dei cdr Rai Veneto e Puglia e del coordinamento dei cdr della TgR Rai alle critiche di ieri del ministro. «Senza nulla togliere al ruolo dell'informazione locale privata che, in Veneto come in Puglia, svolge il proprio compito con impegno - affermano le rappresentanze sindacali in una nota - respingiamo al mittente tutte le diffamanti affermazioni nei confronti della Rai. È evidente che si tratta di una polemica strumentale, compiuta da chi non sa o preferisce non sapere la quantità e qualità del lavoro svolto in quei giorni dai giornalisti della Tgr e dell'intera Rai. Sia in Veneto sia in Puglia i colleghi della Tgr, fin dalle prime ore, hanno raccontato in maniera tempestiva il disastro che si stava consumando in tutti gli spazi di palinsesto che sono concessi all'informazione dal territorio: nei tg, nei giornali radio regionali, ma anche con ore di dirette per Rainews e le altre testate nazionali. Inoltre vi sono state dirette dedicate sui social network e con informazioni e servizi puntuali sui rispettivi siti web». «Se il ministro intende contestare l'attuale management Rai - si legge ancora nella nota - non lo faccia calpestando e infangando il lavoro della Tgr e delle testate nazionali e soprattutto non dimentichi che i vertici a cui rivolge le sue critiche, sono gli stessi le cui nomine vengono troppo spesso decise dalla politica della quale egli fa parte. Quanto poi alle risorse da destinare ai media locali, il ministro fa finta di non sapere che il fondo per il pluralismo dell'informazione è già finanziato dall'extra gettito del canone di abbonamento alla televisione. E lo ricordiamo ancora una volta: dei 90 euro di canone - il più basso d'Europa - solo 74 vengono girati alla Rai, lo Stato trattiene ben 340 milioni di euro. Il servizio pubblico della Rai - concludono i cdr - è patrimonio di tutto il Paese, caposaldo di democrazia e buona informazione, a barriera e stimolo di un mercato privato dell'informazione affidato troppo spesso ad un precariato immorale».

