Acqua alta fino a 110 cm in centro storico: durata anomala per il vento

La marea stamane a Venezia ha raggiunto un livello massimo di 110 centimetri, rilevato alla stazione di Punta della Salute, e di 106 centimetri a Chioggia. Lo rende noto il Centro Previsioni e Segnalazioni Maree della Protezione Civile - direzione Polizia Locale del Comune di Venezia.



Il valore di marea è stata causata dal passaggio di un rapido fronte di perturbazione che ha innescato vento di scirocco nel nord Adriatico associato a bora nella Laguna di Grado e Venezia. La marea ha prolungato la propria permanenza oltre gli orari astronomici proprio per il non previsto e temporaneo orientarsi della provenienza dei venti dai quadranti sud-orientali.

ACQUA ALTA A SAN MARCO

Per sabato mattina attorno alle ore 9 è prevista una massima di 105 centimetri.MALTEMPO - DA stamani piove un po' su tutto il Nordest a tratti in modo torrenziale e continuerà almeno fino alla tarda serata. Il maltempo porterà in certe zone, come la fascia Pedemontana, oltre 50 millimetri di pioggia in 24 ore, l’equivalente di quasi un mese di precipitazioni. A causare questa situazione, la perturbazione atlantica, caratterizzata da un minimo depressionario sul golfo di Genova tipicamente tardo-autunnale. E che sta portando in queste ore alle prime nevicate di rilievo sui rilievi oltre i 1.300 metri (localmente anche a quote più basse sulle Dolomiti: stamattina la neve è arrivata in centro a Cortina).