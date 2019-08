di Alvise Fontanella

CORTINA D'AMPEZZO - «».Al telefono con Il Gazzettino, oggi 29 agosto, parla così l'angelo che sul trenino delle bici tra Lienz e Dobbiaco ha tenuto in vita per l'interminabile tempo di 40 minuti una donna toscana in arresto cardiaco , finché non è arrivato l'elicottero del soccorso, e l'ha salvata. Carlo Santucci, 33 anni, medico chirurgo precario in Roma, in vacanza a Cortina con amici, non dimenticherà facilmente il 27 agosto. Quando era seduto in treno e stava tornando a Dobbiaco, e ha sentito gridare "Un medico, un medico, c'è un medico?". Era un uomo disperato: il marito della donna di 40 anni, toscana, che in quel momento era distesa a terra, sul vagone, col cuore che non batteva più. E sopra di lei, in lacrime, la loro figlioletta di sei anni. Infarto. Carlo accorre, chiede se c'è un defribillatore in treno. Non c'è. E allora si butta: per 40 interminabili minuti - una fatica fisica pazzesca - il dottor Santucci pratica il massaggio cardiaco alla donna. Per terra, sul vagone, davanti al marito congelato dall'ansia, alla bimba che piange, all'emozione di tutti i passeggeri del treno. Poi il treno si ferma, arriva l'elicottero, e la donna è ancora viva: incredibile, Carlo è riuscito a mantenere la circolazione sanguigna per 40 minuti dopo un infarto. Il personale dell'elisoccorso austriaco si complimenta con lui: «Se non c'era lei, era morta». Ma lui, ancora madido di sudore, ha occhi solo per quella bimba che non piange più, e per il marito che ora piange di gioia. Nel vagone scoppia l'applauso.«Non sono un eroe - commenta Carlo - ma faccio sport e questo mi ha aiutato a reggere la fatica fisica e la concentrazione necessaria, per un tempo così lungo. Masaper fare la manovra di Heimlich a un ragazzino cui vada di traverso un boccone. Non è difficile, basta imparare».Carlo, a Roma, è un medico precario. Pochi giorni ancora, poi vacanze finite. Ma tu sai, gli chiediamo, che il Veneto cerca disperatamente medici? E non li trova? «Lo so sì. Sono qui in vacanza, ci vengo tutti gli anni. Ma». Benvenuto Carlo. Come biglietto da visita, quello che hai fatto sul treno non è niente male.