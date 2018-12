UDINE - È stato aperto al traffico in entrambe le direzioni il nuovo viadotto sul fiume Tagliamento che unisce il Friuli Venezia Giulia al Veneto. Questa mattina, domenica 16, verso le 10.30, le prime auto, provenienti da Venezia e dirette a Udine e Trieste, scortate da una safety car, hanno attraversato il manufatto che rappresenta l'opera simbolo del terzo lotto della terza corsia in A4. Lo annuncia Autovie Venete.



Domenica scorsa il viadotto era stato aperto verso Venezia, da oggi si potrà circolare in entrambe le direzioni. Il nuovo viadotto, lungo 1.520 metri, costituito da 20 campate con 19 pile, è stato costruito in calcestruzzo e ha una larghezza di 20 metri e 30 centimetri in grado di «ospitare» tre carreggiate, la corsia di emergenza e uno stradello di servizio per i mezzi di emergenza. Secondo Autovie, il materiale usato e la larghezza rendono il manufatto una rarità a livello nazionale. In caso di necessità future, la progettazione è già adeguata all'allargamento alla quarta corsia.

