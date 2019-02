Banchi di nebbia, incidenti e mezzo ​in panne: code e rallentamenti in A4

Traffico rallentato questa mattina sull'autostrada A4 in diversi punti della rete. La nebbia a banchi scesa sulla pianura veneta - informa Autovie Venete - con una visibilità inferiore a 100 metri, ha reso difficoltosa la circolazione di auto e mezzi pesanti fin dalle prime ore della giornata.



Verso le 8.30, inoltre, si è verificato un incidente tra due auto poco prima dello svincolo di Palmanova, in direzione Venezia. Uno dei due conducenti, riferisce Autovie, è rimasto lievemente ferito. Sul posto, tra gli altri, la polizia stradale, il personale sanitario e l'elisoccorso.



In direzione Venezia - aggiunge la Concessionaria - nel tratto in cui insistono i lavori per la costruzione della terza corsia tra il bivio di Palmanova e Latisana, un autoarticolato ha perso uno pneumatico, rimosso poi dal personale di Autovie. Questo però ha causato code tra l'interconnessione della A4 con la A23 (bivio di Palmanova) e Latisana.



Nello stesso tratto un mezzo in panne in corsia di sorpasso ha ulteriormente rallentato la viabilità. Il traffico ha raggiunto i 6 chilometri di coda. Al momento Autovie registra ancora rallentamenti tra Villesse e Palmanova in direzione Venezia. Persistono ancora fitti banchi di nebbia tra San Donà e Portogruaro in entrambe le direzioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA