Lavori sull'A4, chiusa per giorni la terza corsia tra Palmanova e Gonars

UDINE - Secondo round di lavori per completare la spinta, sotto la sede autostradale della Venezia-Trieste, , dei grandi manufatti cavi di cemento tecnicamente definiti «scatolari». Un intervento complesso che è stato distribuito su più fasi (dal 18 settembre al 14 ottobre) evitando anche di impegnare la sede autostradale durante il martedì, giornata in cui si registrano i picchi di traffico pesante. Il lavoro, che interessa il tratto di A4 compreso fra il nodo di Palmanova e Gonars in direzione Venezia, dove attualmente il traffico scorre già su tre corsie, richiederà la chiusura della corsia di sinistra. Dalle ore 22,00 di mercoledì 25 alle ore 4 di lunedì 30 settembre la terza corsia non sarà transitabile. Massima attenzione e prudenza, quindi, per chi percorre quel tratto. Si tratta veramente dell'ultimo intervento molto invasivo, prima della fine dei lavori: intervento che si riproporrà ancora due volte, nella prima metà di ottobre.

