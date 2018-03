L'autostrada A4 Venezia-Trieste resta chiusa per lavori stanotte dalle ore 22 del 14 Marzo fino alle ore 5 del 15 Marzo, nel tratto da San Giorgio di Nogaro a Latisana in direzione Venezia. Il casello di San Giorgio di Nogaro sarà chiuso negli stessi orari in direzione Venezia. Percorribile la direzione Trieste.

