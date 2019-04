Pasqua, code fin dalla mattina ​sulla A4 tra Venezia e Trieste

Code a tratti stanno interessando sin dalle prime ore di questa mattina l'autostrada A4 tra Venezia e Trieste. In particolare, riferisce Autovie Venete, in vista delle festività pasquali, il flusso di veicoli è in costante aumento in direzione del capoluogo giuliano con difficoltà nel tratto tra Meolo e Palmanova. Gli incolonnamenti, riferisce la Concessionaria, sono formati dai camion diretti oltreconfine che rientrano a casa (Centro ed Est Europa) e insistono, da questa mattina, sulla corsia di marcia.



A partire dalle 14 di oggi pomeriggio, ricorda Autovie, è previsto lo stop ai mezzi pesanti di massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo, che terminerà alle 22 di questa sera. In vista della ripresa del traffico pesante, fa sapere Autovie, sarà potenziato il personale alla barriera di Trieste-Lisert. La Concessionaria ricorda infine che il blocco dei camion sarà in vigore anche sabato 20 (dalle 9 alle 16), domenica 21, lunedì 22 e giovedì 25 aprile, dalle 9 alle 22. (

