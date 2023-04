A4, sabato e domenica autostrada chiusa tra Latisana e San Stino in entrambe le direzioni

LATISANA - SAN STINO - Proseguono i lavori – anche in condizioni meteo non favorevoli – per portare a compimento i lavori della terza corsia nel tratto tra Alvisopoli e Portogruaro. L’allargamento delle carreggiate è al 90% per quanto riguarda la carreggiata ovest (verso Venezia) e al 60% verso Trieste, lungo i 9 chilometri del tracciato. Il cantiere, però, non prevede solo l’ampliamento dell’autostrada. Il progetto consiste anche nel rifacimento e realizzazione di tutte le opere d’arte - sono 24 in questa fase dei lavori - per assicurare i franchi idraulici o stradali sui corsi d’acqua e le strade scavalcate previsti dalle attuali normative (come accade ad esempio per il ponte ferroviario Casarsa – Portogruaro e il ponte Lemene). La differenza di quota in alcuni casi - come nel tratto tra Alvisopoli e Portogruaro - raggiunge anche i quattro metri rispetto alla quota attuale. Da qui la complessità di un’opera stradale, le cui lavorazioni avvengono quasi sempre senza interrompere la circolazione. Ci sono, però, interventi che devono essere svolti senza la presenza di traffico perché sono lunghi. E’ ciò che accadrà tra sabato 15 e domenica 16 aprile, quando – oltre all’intervento sull’asse autostradale sui tratti di nuova realizzazione - verrà steso un nuovo pacchetto di cementati e asfalti in corrispondenza del Nodo di Portogruaro all’altezza della rampa che dalla A4 (provenienza Venezia) conduce alla A28 (direzione Conegliano).

Limitazioni alla circolazione

Ciò comporterà diverse limitazioni alla circolazione. In particolare, dalle ore 20 di sabato verrà chiuso il tratto della A4 tra San Stino di Livenza a Latisana in entrambe le direzioni di marcia. Nel corso della mattinata di domenica il tratto autostradale verrà riaperto non appena le condizioni lo consentiranno ma – proprio a causa del lungo e complesso intervento all’altezza delle rampe di Portogruaro - resterà inaccessibile fino alle ore 12 lo svincolo di uscita a Portogruaro per chi proviene da Venezia e l’ingresso a Portogruaro in direzione Venezia e Trieste. Sarà possibile uscire a Portogruaro solo per chi proviene da Trieste.