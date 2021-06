Riaperture e limitazioni: le norme nella nuova ordinanza

VENEZIA - La nuova ordinanza della Regione Veneto con tutte le riaperture previste per lunedì 7 giugno, quando ci sarà il passaggio in zona bianca. L'ordinanza contiene le regole per ristoranzione, impianti sportivi, discoteche. impianti di risalita ad uso turistico, sagre, convegni ed eventi in generale.

LEGGI IL TESTO INTEGRALE DELL'ORDINANZA DELLA REGIONE VENETO

SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ ECONOMICHE E SOCIALI

Su tutto il territorio regionale è prevista l’anticipazione delle date di riapertura, rispetto a quelle previste dal decreto legge 52/2021 e dal decreto legge 65/2021, per le seguenti attività:

- parchi tematici e di divertimento, anche temporanei (attività di spettacolo

viaggiante, parchi avventura e centri d’intrattenimento per famiglie); - piscine e centri natatori in impianti coperti; - centri benessere e termali; feste private anche conseguenti alle cerimonie civili e/o religiose all’aperto e al chiuso; - attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, anche al chiuso; - fiere (comprese sagre e fiere locali), grandi manifestazioni fieristiche, congressi e convegni; - eventi sportivi aperti al pubblico; - sale giochi e scommesse, sale bingo e casinò; - centri culturali, centri sociali e centri ricreativi; - corsi di formazione.

RISTORAZIONE AL CHIUSO

Fino al 21 giugno 2021, in zona bianca il consumo al tavolo negli spazi al chiuso è consentito per le attività dei servizi di ristorazione per un massimo di sei persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi.

Al fine del contenimento dei focolai e del mantenimento delle condizioni di basso rischio sono rafforzate le misure di sanità pubblica previste, incluse quelle di contact tracing.

IMPIANTI DI RISALITA A USO TURISTICO

Il numero massimo di presenze giornaliere, anche per la pratica dello sci estivo, è determinato nella misura del 30% della portata oraria complessiva di tutti gli impianti a fune (cabinovie, funivie, seggiovie, sciovie o skilift) aperti nel comprensorio sciistico o nella stazione sciistica non ricompresa in un comprensorio. Il calcolo delle presenze giornaliere è definito dalla somma degli skipass giornalieri, di quelli plurigiornalieri e settimanali relativi al periodo di riferimento nonché di quelli stagionali.

A titolo esemplificativo: se la somma della portata oraria di tutti gli impianti fosse pari a 12.000, il numero delle persone ammesse giornalmente nel comprensorio sciistico/stazione sciistica non può essere superiore al 30% di tale cifra, ossia 3.600 unità; se il numero degli skipass plurigiornalieri e settimanali già venduti per il periodo di riferimento è pari a 300 e il numero degli skipass stagionali venduti è pari a 100, il numero degli skipass giornalieri vendibili non potrà essere superiore a 3.200. Nel caso di aperture in notturna, il calcolo delle persone ammesse dovrà essere riferito alla sola portata oraria dell’impianto.

Al fine di assicurare un adeguato monitoraggio delle misure adottate, i gestori dovranno comunicare alle Aziende sanitarie competenti per territorio gli impianti aperti, la portata oraria dei singoli impianti e complessiva del comprensorio sciistico o della stazione sciistica, le presenze giornaliere ammissibili nel comprensorio sciistico o nella stazione sciistica.