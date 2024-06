TREVISO Tre trevigiani tra gli "azzurrabili" dell'estate 2024. Leonardo Faggian, Federico Poser e Dame Sarr, infatti, sono stati inseriti dal ct Gianmarco Pozzecco nella lista allargata dei 30 chiamati a prendere parte alle attività della nazionale senior nei prossimi mesi. Già domani, peraltro, Pozzecco attuerà una prima scrematura, scegliendo i 18 che si ritroveranno a Trento (9-13 giugno) per il primo ritiro in vista del Pre Olimpico di luglio in Portorico. Oltre al ritorno di una stella come Danilo Gallinari, per dare continuità al progetto "Green Team", una sorta di nazionale sperimentale varata lo scorso anno, lo staff tecnico di Italbasket ha pre-convocato pure numerosi giovani. Tra questi spicca Leonardo Faggian, ventenne guardia-ala di Tvb. «Sono davvero contento di questa chiamata - il primo commento - Non me l’aspettavo sinceramente. Sarei stato soddisfatto della convocazione per gli Europei U20 (13-21 luglio a Gdynia, in Polonia, ndr), figuriamoci dopo questa notizia». Il moglianese, cresciuto nel settore giovanile biancoazzurro raggiungendo una Finale nazionale U15, due nell'U19 e in due occasioni anche la fase ad eliminazione diretta della Ibsa Next Gen Cup, ormai da tre stagioni in pianta stabile in Serie A con la prima squadra della Nutribullet. In quella appena terminata ha totalizzato 30 presenze, con 1,4 punti a segno in 11' di media. Ormai da anni è anche nel giro delle selezioni azzurre: ha preso parte a più tornei sia con l'U16, sia con l'U18, e nella scorsa estate è stato protagonista dell'Europeo U20 agli ordini di coach Magro.

GLI ALTRI

Con lui figurano anche altri due giocatori nativi della Marca. Elhadji Dame Sarr a 18 anni, compiuti proprio ieri (più giovane dei convocati), è uno dei prospetti più cristallini del basket internazionale. Nato a Oderzo da genitori senegalesi (che tuttora risiedono nella cittadina) e formatosi nella locale società di pallacanestro, dopo un passaggio all'Orange Bassano, da due anni è al Barcellona, con cui vanta già svariate presenze in prima squadra in Liga Acb e in Eurolega. Da tempo è componente fisso delle giovanili azzurre. Di lui si parla già come di una possibile altissima scelta ai Draft dei prossimi anni. Voci di mercato ne ipotizzavano un ritorno in Italia a Trento, ma offerte gli sarebbero arrivate pure da varie università americane di primo piano come Georgia Tech, Arkansas, Arizona e Gonzaga. Di qualche anno più "vecchio" (classe ‘99) è Federico Poser, ala forte originaria di Mareno. Anche lui, dopo gli inizi a San Vendemiano, si è forgiato nel vivaio di Tvb, con cui ha vinto uno scudetto U20 ed ha esordito in A2. Poi un triennio al college a Elon e tre stagioni in cadetteria, a Capo d'Orlando e Torino. Decisamente un bel periodo: ha da poco firmato con Cremona per il suo primo campionato di A e, ora, la nazionale. Di cui aveva già indossato la maglia in U16 e U20, disputando gli Europei 2019. Difficilmente, a dire il vero, i tre rappresentanti nostrani potranno entrare nel gruppo ristretto per la preparazione definitiva e, ancor più, per volare in Portorico a caccia del pass olimpico (per Faggian e Sarr probabile l'impegno con le giovanili di categoria). Di certo, però, la soddisfazione di essere nell'orbita azzurra.