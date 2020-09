A fuoco la cucina del bar: intossicato il proprietario

ZOPPOLA (PORDENONE) - A fuoco la cucina del bar, il proprietario rimane intossicato nel tentativo di spegnere l'incendio. Paura nella notte a Poincicco di Zoppola. L'allarme è arrivato verso le 2.50 ai Nue di Palmanova che ha inviato la prima partenza e l'autobotte dei Vigili del Fuoco di Pordenone.



A bruciare la cucina di un bar in Via Poincicco a Cusano di Zoppola. L'incendio è stato rapidamente circoscritto dalle squadre alla sola cucina, che ha subito comunque ingenti danni. Successivamente i Vigili del fuoco hanno bonificato i locali e quelli attigui. Uno dei proprietari, primo ad intervenire con l'estintore, è stato prima assistito dai vigili del fuoco e poi dai sanitari del 118 per l'inalazione del fumo. Sul posto anche i Carabinieri della stazione di Cordenons. © RIPRODUZIONE RISERVATA