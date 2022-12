Incidente sulla Pontebbana: scontro frontale tra auto, due i feriti

ZOPPOLA - Grave incidente stradale verso le 16.30 di oggi, martedì 6 dicembre, sulla statale 13 a Orcenico, nel territorio comunale di Zoppola, all’altezza dei magazzini Dipo. È rimasta gravemente ferita un maresciallo della Guardia di finanza di Pordenone che stava rientrando a casa dopo una giornata di lavoro. La sua auto è entrata in collisione con una macchina che si stava immettendo sulla Pontebbana e, in seguito all’urto, ha finito la corsa nel fosso.



Soccorsa dal personale sanitario arrivato in ambulanza e dall’équipe dell’ elisoccorso , la ferita è stata trasportata in volo all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine . Ha riportato un trauma cranico facciale, ma non ha mai perso conoscenza. Lesioni meno gravi per la seconda persona coinvolta nello scontro, entrata in ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone.

Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del fuoco di San Vito al Tagliamento. A ricostruire la dinamica dell’incidente sarà una pattuglia della Polstrada del distaccamento di Spilimbergo.